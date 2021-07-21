Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#ДЗЗ#Милана Элердова#ИГКЭ21.07.2021 11:30

ТЕРРА ТЕХ и Институт глобального климата и экологии оценят углеродный баланс из космоса

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» (ИГКЭ) подписали соглашение о сотрудничестве на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Основные направления совместной работы — развитие технологий и средств дистанционного экологического мониторинга, разработка цифровых решений и систем для отслеживания климатических изменений, глобального баланса парниковых газов, а также выработка методологий учета влияния природных и техногенных факторов на природу и экологию.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Подписание соглашения — это важный шаг, который позволит объединить усилия и компетенции наших специалистов с научной экспертизой Института глобального климата и экологии. Экологические проблемы сегодня вышли на передний план государственной политики, и задача специалистов — сообща искать их решение. На первом этапе мы с коллегами планируем активно применять материалы космической съемки и наши компетенции в области нейросетевых технологий для сбора актуальной информации об использовании земель и их влияния на углеродный баланс страны».

Директор ИГКЭ Анна Романовская: «Сотрудничество с ТЕРРА ТЕХ открывает для нас новые возможности в уточнении национального баланса парниковых газов и оценки выбросов иных климатически-активных веществ, например, таких, как черный углерод. Несмотря на то, что национальная отчетность по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, которую готовит наш институт, согласно международным требованиям строится на статистических данных, игнорировать возможности дистанционного зондирования для актуализации данных нашей статистики нельзя. Эти методы широко применяются в других странах, и теперь у нас также появится возможность использовать инновационные технологии и в России».

Соглашение приобретает особую значимость в связи с приоритезацией на государственном уровне вопросов, связанных с экологией, изменением климата и учетом выбросов парниковых газов. Перед страной встает важная задача выработки методологических подходов к оценке как источников парниковых газов, так и поглотителей, а также влияния отдельных предприятий, домохозяйств и целых государств на экологию. Компании сегодня уделяют все больше внимания ESG-инвестированию, оценке экологических последствий своей детальности, чтобы не оказаться в «экологических антирейтингах» из-за негативного воздействия на природу.

Значительную разницу в оценке углеродного баланса страны могут давать переводы земель из одного типа использования в другой, зарастания сельскохозяйственных земель и другие подобные факторы. В России сейчас такой актуальной статистики нет. ТЕРРА ТЕХ вместе с Институтом глобального климата и экологии планирует активно участвовать в ее сборе. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) наилучшим образом подходят для решения этих задач, а имеющиеся у коммерческого оператора технологии искусственного интеллекта позволят сделать эту масштабную работу оперативнее за счет автоматизации обработки информации со спутников.

ТЕРРА ТЕХ — коммерческий оператор услуг ДЗЗ — разрабатывает и предлагает широкому кругу российских и зарубежных потребителей современные геоинформационные решения на основе космической съемки, а также технологии создания цифровых двойников на базе геопространственных данных и ведущие цифровые технологии их обработки и визуализации. Геосервисы ТЕРРА ТЕХ демонстрируют растущие возможности Госкорпорации «Роскосмос» по применению космической информации в различных сферах экономики России.

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