Руководство Минспорта и Минпросвещения обсудили развитие школьного спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Состоялось совместное совещание Министерства спорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации с Федерацией спортивной борьбы России по вопросам реализации Межотраслевой программы развития школьного спорта.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и другие.

На совещании обсуждались проекты, связанные с гармонизацией законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании через организацию взаимодействия общеобразовательных организаций и федераций по видам спорта. Федерация спортивной борьбы России представила проект «Спортивная борьба в школу».

В целях развития спортивной борьбы в общеобразовательных организациях участники совещания приняли решение подготовить соглашения о взаимодействии между Минспортом России, Минпросвещения России и Федерацией спортивной борьбы России, а также разработать проект рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» с учётом модуля «Спортивна борьба». Кроме этого, обсуждались вопросы создания единого оператора по реализации проекта.

Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года утверждена совместным приказом Минспорта России и Минпросвещения России и направлена на развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, создание научно-методической базы школьного спорта, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся. В рамках Программы предусмотрено создание и развитие школьных спортивных клубов и лиг, а также проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей школьного возраста.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI