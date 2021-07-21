Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МАКС#МАКС-202121.07.2021 19:34

Профориентационно-образовательный стенд Роскосмоса на МАКС-2021

На базе аэродрома Летно-исследовательского института имени М.М.Громова в Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля 2021 года.

В целях развития и укрепления кадрового потенциала ракетно-космической отрасли Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Московским государственным образовательным комплексом и Всероссийским детским центром «Орленок» организовала профориентационно-образовательный стенд «Первые в космосе».

В рамках работы стенда посетители смогут принять участие в мастер-классах по эксплуатации беспилотных авиационных систем, попробовать свои силы в управлении квадрокоптером, узнать об основах геодезиипри выполнении дистанционного зондирования Земли, управлять фрейзерным и токарным станком при помощи виртуальной реальности, а также принять участие в других познавательных активностях.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года с 1993 года, под патронажем Президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России и является выставкой достижений авиационно-космического комплекса России и ярмаркой новейшей авиатехники ведущих стран мира.

Приглашаем всех ребят с 23 по 25 июля 2021 года посетить наш стенд (павильон F2)!

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