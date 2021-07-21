Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МАКС#МАКС-202121.07.2021 20:39

Профориентационная сессия на МАКС-2021

В среду, 21 июля 2021 года, в рамках проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в павильоне Госкорпорации «Роскосмос» (F2) прошла стратегическая сессия «Ранняя профессиональная ориентация как один из ключевых элементов формирования кадрового потенциала ракетно-космической отрасли». Представители организаций ракетно-космической отрасли, образовательных организаций и фонда поддержки детского и научно-технического творчества поделились опытом взаимодействия по проектной и образовательной деятельности, совместной реализации профориентационных мероприятий и движения рационализаторов.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о возможности открытия базовых кафедр и дальнейшего сотрудничества по развитию научно-технического творчества школьников и студентов. Профориентационно-образовательный стенд «Первые в космосе» будет работать для всех ребят с 23 по 25 июля 2021 года. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по эксплуатации беспилотных авиационных систем, узнать об основах геодезии при выполнении дистанционного зондирования Земли, управлять фрейзерным и токарным станком при помощи виртуальной реальности, а также принять участие в викторинах и конкурсах.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года с 1993 года, под патронажем Президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России и является выставкой достижений авиационно-космического комплекса России и ярмаркой новейшей авиатехники ведущих стран мира.

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