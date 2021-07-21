Председатель Совета Федерации встретилась с президентом Республики Татарстан

Source: Russia – Council of the Federation

Беседа прошла в рамках рабочей поездки Валентины Матвиенко в Казань.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела в Казани встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан

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Основной темой беседы стали вопросы межнационального и межкультурного сотрудничества. В ходе рабочей поездки Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Президент Татарстана отметил, что сегодня в Республике уделяется большое внимание поддержке традиционных религиозных объединений. По его словам, созданы необходимые условия для реализации религиозных потребностей граждан: возрождаются исторические святыни, развивается духовное образование.

Президент Республики Татарстан вручил Председателю СФ медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической республики» за вклад в развитие государственности региона и укрепление его социально-экономического потенциала.

Валентина Матвиенко также оставила памятную запись в книге почетных гостей. Она отметила богатую историю Республики и ее успешное развитие в настоящее время.

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