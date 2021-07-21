Павел Сорокин: Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 июля. – Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны, сказал Павел Сорокин.

«Текущее повышение ценовых показателей на биржевых торгах вызвано, в первую очередь, рядом сезонных факторов, таких как увеличивающийся рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также дополнительным фактором восстановления экономики и активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ. В этой связи растет спрос на топливо, в том числе в рамках биржевых торгов, являющихся важной площадкой для поставки топлива в регионы России. Топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне – в среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тыс тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года», – сообщил он.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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