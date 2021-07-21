О. Цепкин в ходе работы в регионе посетил город Трехгорный Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в совещании с главой города и председателем Собрания депутатов.
Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области встретился с представителями молодежного объединения ФГУП «Приборостроительный завод», ответил на вопросы о деятельности Совета Федерации.
По словам сенатора, он также провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1, а в депутатском центре обсудил с тренером шахматной секции вопрос выделения помещения для размещения шахматного клуба.
«Принял участие в совещании с главой города Трехгорного и председателем городского Собрания депутатов. Затронута тема капитального ремонта моста через ручей Смольный», — сообщил Олег Цепкин.
Олег Цепкин принял участие в совещании с главой города Трехгорного и председателем городского Собрания депутатов
1 из 10
Олег Цепкин принял участие в совещании с главой города Трехгорного и председателем городского Собрания депутатов
2 из 10
Олег Цепкин посетил город Трехгорный Челябинской области
3 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
4 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
5 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
6 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
7 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
8 из 10
Олег Цепкин провел рабочую встречу с командованием одной из войсковых частей в городе Трехгорный-1
9 из 10
Олег Цепкин встретился с представителями молодежного объединения ФГУП «Приборостроительный завод»
10 из 10
По информации сенатора, в ходе совещания с руководством муниципалитета поднимались и другие важные для города вопросы, в частности подключение коммуникаций к новостройкам, дальнейшая судьба здания «Красного креста», которое находится в аварийном состоянии, вопросы благоустройства в Трехгорном-1, строительства объездной дороги в районе Бахтиярова ручья.
«Считаю, что подобные рабочие визиты очень полезными и всегда стараюсь сам лично встречаться с жителями и участвовать в решении важных для муниципалитетов вопросов», — отметил Олег Цепкин.