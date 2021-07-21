О. Алексеев: Депутаты Саратовской областной думы рассмотрели поправки в региональный бюджет

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Саратовской областной думы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной думы.

По словам сенатора, региональные депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на текущий год.

В регион из федерального бюджета поступили средства в сумме свыше двух миллиардов семисот миллионов рублей

«В регион из федерального бюджета поступили средства в сумме свыше двух миллиардов семисот миллионов рублей. Средства будут направлены на увеличение зарплаты отдельным категориям бюджетников. Один миллиард рублей пойдет на приведение в нормативное состояние и развитие сети автомобильных дорог. Выделены ассигнования на переселение жителей из аварийных домов в Летном городке Энгельса. Свыше девяти тысяч граждан переедут в новые квартиры. Деньги также выделены на строительство школы в новом микрорайоне Саратова, которая там просто необходима», – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что предусмотрены средства на субсидирование сельхозтоваропроизводителей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и другие цели. Общий объем доходов на 2021 год увеличился на три миллиарда сто восемьдесят семь миллионов рублей.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной думы

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Олег Алексеев сообщил, что в Саратове завершается строительство инфекционной больницы. «Решено направить более трехсот девяноста миллионов рублей на приобретение современного медицинского оборудования и на окончание строительных работ. Будет сделана вертолетная площадка для санитарной авиации. Поставлена задача в сентябре сдать объект», – сказал сенатор.

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