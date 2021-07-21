Н. Журавлев посетил строительные объекты Костромской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с губернатором региона и ряд совещаний.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с губернатором области Сергеем Ситниковым. СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области Собеседники обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона и реализации крупных инвестиционных проектов.

Николай Журавлев в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с губернатором области Сергеем Ситниковым

1 из 3

Николай Журавлев в ходе рабочей поездки в регион посетил строящийся в городе Галич деревообрабатывающий комбинат

2 из 3

Николай Журавлев в ходе рабочей поездки в регион посетил строящийся в городе Галич деревообрабатывающий комбинат

3 из 3

Также сенатор посетил строящийся в городе Галич деревообрабатывающий комбинат. «Сегодня это один из самых масштабных проектов российской деревообработки. Предприятие, запуск которого запланирован на конец нынешнего года, будет выпускать уникальную продукцию не только для российского, но и для мирового рынка. Проектная мощность составит 125 тысяч кубических метров фанеры в год. С учетом лесозаготовки будет создано свыше тысячи новых рабочих мест. Реализация столь масштабного проекта – импульс для развития таких отраслей как строительство, промышленность, сельское хозяйство, туризм», — отметил Николай Журавлев.

Статус территории опережающего социально-экономического развития дает Галичу новые возможности для роста и этот рост заметен

Сенатор принял участие в рабочем совещании с главами города и района. «Помимо реализации крупных инвестпроектов в Галиче активно развиваются действующие сельскохозяйственные и деревообрабатывающие предприятия. Идет модернизация социальной и культурной сфер, открываются современные модульные библиотеки, реставрируются объекты культурного наследия, восстанавливаются храмы. Статус территории опережающего социально-экономического развития дает Галичу новые возможности для роста и этот рост заметен», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Также Николай Журавлев в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности импортной продукции, меры по противодействию незаконному обороту табачной продукции на территории страны, другие актуальные темы. Парламентарий отметил, что вопросы регулирования ввоза импортной продукции находятся на постоянном контроле сенаторов.

Вместе с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и епископом Галичским и Макарьевским Алексием Николай Журавлев посетил в Галиче реставрационную площадку Троицкого собора Староторжского монастыря.

MIL OSI