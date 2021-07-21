Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#МАКС#МАКС-202121.07.2021 23:50

НПО Лавочкина на МАКС-2021

В подмосковном Жуковском стартовал юбилейный XV Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021». Его постоянный участник Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина в составе объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности представил ряд макетов уникальной космической техники, отражающих текущую деятельность предприятия, некоторые из которых демонстрируются впервые.

Астрофизическое направление представлено моделями аппаратов серии «Спектр»: «Спектр-Р» — аппарат, внесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый большой орбитальный твердотельный радиотелескоп в мире (диаметр его антенны — 10 метров); «Спектр-РГ» — уникальная обсерватория, с помощью которой ученым удалось построить лучшую в мире на сегодняшний день карту рентгеновских источников Вселенной, за что предприятие совместно с ИКИ РАН и Институтом Внеземной физики Общества им. Макса Планка (Германия) в этом году получило престижную международную премию в области астрофизики имени Марселя Гроссмана; «Спектр-УФ» — обсерватория, предназначенная для наблюдения Вселенной в видимом и ультрафиолетовом диапазоне.

Официальные лица и посетители салона также смогут ознакомиться с моделями автоматических космических станций для исследования Луны и Марса. Миссии «Луна‑25» и «Луна-27» предназначены для отработки мягкой, безопасной и высокоточной посадки и исследования лунного грунта в районе Южного полюса Луны. Космический аппарат «ЭкзоМарс-2022» нацелен на изучение марсианского грунта и поиск следов жизни на Красной планете.

Направление глобального мониторинга метеорологической обстановки представят макеты космических систем: «Электро», аппараты которой функционируют на орбите уже в течение последних десяти лет, и «Арктика», запуск первого аппарата этой системы состоялся совсем недавно — 28 февраля 2021 года. В настоящий момент спутник «Арктика-М» находится на высокоэллиптической орбите и проходит этап летных испытаний. В будущем система обеспечит мониторинг арктического региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарной орбиты.

Малые космические аппараты представлены макетов научного спутника для фундаментальных космических исследований МКА-ФКИ ПН № 2, который изучал магнитосферу нашей планеты. В рамках деловой программы руководство НПО Лавочкина проведет ряд встреч с российскими и зарубежными партнерами для обсуждения текущего состояния и перспектив сотрудничества по совместным проектам.

Выставка будет открыта в период с 20 по 25 июля 2021 года. Насыщенная программа, ведущие российские и зарубежные компании высокотехнологичных отраслей, новые перспективы для развития — отличительные черты авиационно-космического салона МАКС-2021.

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