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Роскосмос. «Наука» на орбите! – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Космодромы#Байконур#наука#Центр Хруничева#РКК Энергия#ESA

21.07.2021 18:08

«Наука» на орбите!

С пусковой установки № 39 стартовой площадки № 200 космодрома Байконур 21 июля 2021 года в 17:58:25 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Согласно поступившей телеметрической информации, все этапы полёта ракеты-носителя (отделение ступеней и сброс сворок головного обтекателя) прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Протон-М» обеспечила выведение многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на низкую околоземную орбиту с параметрами:

Высота апогея — 350,1 км;

высота перигея — 190,0 км;

наклонение — 51,6 град.

В соответствии с циклограммой полета спустя 580,3 секунды после старта головной блок отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией осуществляется двигателями модуля «Наука». Продолжительность выведения модуля в зону стыковки с МКС — 8 суток. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Ракета-носитель «Протон-М» серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок. Сегодняшний пуск стал 425-м для ракеты семейства «Протон» и 111-й для модернизированного варианта носителя.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Назначение модуля:

Обеспечение стыковок транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС», транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС» и узлового модуля «Причал»;

управление Международной космической станции по крену;

прием топлива от грузовых кораблей «Прогресс МС», его хранение и передача в баки модуля «Звезда» для выполнения динамических операций — коррекции орбиты, ориентации и стабилизации МКС;

хранение доставляемых в интересах российского сегмента МКС грузов;

обеспечение функционирования европейского манипулятора ERA;

функционирование комплекса целевых нагрузок для выполнения программы научно-прикладных исследований в условиях повышенной комфортности экипажа;

производство кислорода для обеспечения потребностей экипажа до шести человек;

функционирование шлюзовой камеры для работы с целевыми нагрузками, в том числе с использованием роботизированного манипулятора European Robotic Arm;

функционирование бортовой мастерской и каюты для третьего члена экипажа российского сегмента МКС, а также обеспечение работы ассенизационно-санитарного устройства с системой регенерации воды из урины.

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