Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#наука#РКК Энергия#Космодромы#Байконур21.07.2021 12:45

Модуль «Наука» на Байконуре прошел более 700 проверок

Свыше 700 различных проверок прошел многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» на космодроме Байконур. Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос).

«Завершены заводские контрольные испытания, в том числе электрические проверки (более 700 проверок), испытания в вакуумной камере», — отметили в РКК.

Как уточнили в корпорации, испытания баков, в которых ранее была выявлена металлическая стружка, завершились успешно. «Принятию решения об использовании штатных топливных емкостей предшествовала серьезная проработка этого вопроса, в том числе Межведомственной комиссией, включающей в том числе головные научные институты и предприятия Госкорпорации «Роскосмос», — добавили в РКК.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС — на 29 июля. Расстыковка и затопление модуля «Пирс» ожидается 23 июля.

Источник: ТАСС21 июля 2021 года, 05:02

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