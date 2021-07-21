Л. Гумерова: Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэк, существенно возросло

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря вмешательству сенаторов, больше родителей получат кешбэк за детские путевки в лагерь, отметила глава Комитета СФ.

Благодаря вмешательству сенаторов ситуация с кешбэком за путевки в детские лагеря улучшается. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор напомнила, что ранее Комитет СФ провел мониторинг организации летнего отдыха детей на местах. В опросе приняли участие 62 региона. Одной из ключевых была проблема, касающаяся подключения стационарных загородных лагерей к программе кешбэк. «Из 1200 лагерей, участвующих в программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорами, что повысило стоимость путевок», – напомнила она.

Из 1200 лагерей, участвующих в программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорам

Лилия Гумерова отметила, что после проработки вопроса сенаторами на местах, а также во взаимодействии с Федеральным агентством по туризму ситуация по подключению лагерей к программе кэшбэк была существенно улучшена. «По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций», — уточнила она.

Глава Комитета СФ также обратила внимание на необходимость упрощения процедуры подключения лагерей к системе кешбэк. «Соответствующая инструкция изложена на 30 страницах и не всегда понятна специалистам, не говоря о сотрудниках лагерей. Кроме того, не везде есть Интернет», — пояснила сенатор.

«В настоящее время по нашему обращению прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы кешбэк, а также возможность расширения сроков для прохождения всех процедур. Будем продолжать держать ситуацию на контроле», — заключила законодатель.

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