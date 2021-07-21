И. Петина: В Рязанской области ведется активная работа над актуализацией законодательства о молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу по обсуждению поправок к действующему региональному закону о молодежной политике.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела совещание, посвященное внесению изменений в закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области». Поправки в документ были разработаны министерством образования и молодежной политики региона.

В совещании приняли участие члены Палаты молодых законодателей при СФ, депутаты муниципальных образований Рязанской области Вадим Мишин и Павел Грибков.

Ирина Петина провела совещание, посвященное внесению изменений в закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»

По словам молодых законодателей, при рассмотрении проекта закона была проведена работа над совершенствованием положений и приведением их в соответствие с федеральным законодательством, включая основные направления реализации молодежной политики, а также формы участия молодых людей в ее реализации. Было предложено скорректировать отдельные понятия, также предусмотрены меры поддержки молодых специалистов.

Поддержка молодежи — одно из главных направлений государственной политики

По итогам рабочей встречи были сформулированы предложения для включения в проект закона Рязанской области в сфере государственной молодежной политики, которые были направлены на рассмотрение в министерство образования и молодежной политики региона.

Сенатор поблагодарила молодых законодателей за активную работу по созданию условий для развития молодежного движения. «Поддержка молодежи — одно из главных направлений государственной политики», — отметила Ирина Петина.

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