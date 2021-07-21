Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#наука21.07.2021 10:23

Госкомиссия подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя «Протон-М»

В среду, 21 июля 2021 года, на космодроме Байконур Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов рассмотрела результаты экспериментальной наземной отработки и заключения технического руководства о готовности ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на площадке № 200.

По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения «Протон-М» / «Наука» к операциям по заправке топливными компонентами и пуску. В соответствии с предстартовым графиком в 12:00 по московскому времени начнется заправка ракеты-носителя окислителем, затем в 13:35 мск — горючим. В 15:20 мск начнутся заключительные операции на ракете и агрегате обслуживания.

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с многоцелевым модулем «Наука» запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:25 мск со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур. Продолжительность активного участка полета ракеты-носителя (до момента отделения модуля) составит 580 секунд (9,67 минуты).

Прямая трансляция предстартовых операций с комментариями специалистов российской ракетно-космической отрасли начнется в 16:30 мск в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации и на страницах в социальных сетях Роскосмоса.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

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