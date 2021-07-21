Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#МАКС#МАКС-2021#Александр Серкин21.07.2021 14:05

Главкосмос Пусковые Услуги и центр «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках дня открытия салона МАКС-2021 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центром космических технологий «Арктурус» и Акционерным обществом «Главкосмос Пусковые Услуги». Подписи под соглашением оставили Константин Гуфан, директор Центра космических технологий «Арктурус» ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», и генеральный директор Главкосмос Пусковые Услуги Александр Серкин.

Центр «Арктурус» и Главкосмос Пусковые Услуги выделили несколько приоритетных направлений сотрудничества. Среди них — формирование и реализация проектов в научных и образовательных целях; реализация мероприятий по запуску космических аппаратов в рамках коммерческих миссий; организация и реализация мер по популяризации российских ракет-носителей на международном рынке; информационная поддержка образовательного проекта «Космический всеобуч», направленного на развитие инженерных и ИТ-кадров в Российской Федерации.

В составе донской делегации участвуют Антон Алексеев, советник Губернатора Ростовской области, который отметил: «Начало знакового партнерства — значительный шаг для развития перспективных проектов по космической отрасли на Юге страны. Нам крайне важно иметь возможность выстраивать диалог для донских организаций с ведущими организациями российской космической отрасли. Также, особенно важной является возможность совместной работы по всероссийским образовательным инициативам».

«Путь к открытиям начинается еще в школе или в институте. Мы рады установлению отношений с Центром „Арктурус“ и надеемся на практическое сотрудничество по запуску спутников, поддерживая тем самым образовательные проекты молодых талантов и вдохновляя школьников и студентов на дальнейшие исследования и работы в области космоса», — отметил Александр Серкин.

«Центр „Арктурус“ ставит перед собой целый ряд задач по развитию технологических компетенций по сборке и выведению космических аппаратов, образовательным проектам. Партнерство с Главкосмос Пусковые Услуги, на наш взгляд, позволит реализовать идеи и найти прикладные решения по важным государственным задачам из сферы космических технологий», — подчеркнул Константин Гуфан.

В соглашении стороны ставят перед собой цель популяризировать космические и цифровые технологии, а также проводить всероссийские мероприятия по вовлечению исследовательских и технических вузов, организаций кружкового движения и школьных учреждений России в технологические процессы освоения ближнего космоса и Земли в интересах решения прикладных научных задач и формирования актуальной научной повестки.

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Центр космических технологий «Арктурус» создан в 2020 году при ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Минобрнауки России для реализации ряда инициатив в области космических технологий. Миссия Центра — централизованное предоставление широкому академическому сообществу технологий для осуществления прикладных научных исследований и формирования актуальной научной повестки по освоению ближнего космоса, а также вовлечение в космические исследования широкого числа участников из региональных научных сообществ, вузов, институтов, кружковых движений и школ. Отдельным направлением и целью деятельности Центра выступает сопровождение проектов в сфере космических и цифровых технологий.

Центр выступает техническим консультантом команды донских школьников по проекту создания космического спутника, который будет отправлен на орбиту в ноябре 2021 года в рамках проекта «АгроСАТ» от АНО «ФИРОН», как победителя программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям.

«Главкосмос Пусковые Услуги» — оператор коммерческих запусков космических аппаратов. Основной деятельностью «Главкосмос Пусковые Услуги» является предоставление услуг по запуску — организация и проведение коммерческих запусков космических аппаратов с использованием российских ракет-носителей и инфраструктуры российских космодромов.

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