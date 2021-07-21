Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанского Богородицкого монастыря.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга совершила рабочую поездку в Казань и приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Чин освящения провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Смотрите также

Приветственное слово Президента РФ Владимира Путина огласил его Полномочный представитель в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. «Забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры – в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской православной церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий. Служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе», — говорится в приветствии.

Председатель Совета Федерации уверена, что этот день навсегда войдёт в историю Русской православной церкви и Отечества как настоящее торжество веры. По ее словам, благодаря совместным усилиям руководства Республики, Русской православной церкви и многих тысяч верующих вновь распахнул двери для прихожан один из главных храмов, являющийся величайшей общероссийской святыней.

Поддержание такой созидательной гармонии русских и татар, православных и мусульман, представителей многих других этносов и конфессий – это большая каждодневная работа, в которой участвует без всякого преувеличения каждый, и которая приносит Республике процветание

Валентина Матвиенко отметила в Татарстане трепетное отношение к истории России, к её многовековому духовному наследию, созданному силами всех без исключения народов. «Поддержание такой созидательной гармонии русских и татар, православных и мусульман, представителей многих других этносов и конфессий – это большая каждодневная работа, в которой участвует без всякого преувеличения каждый, и которая приносит Республике процветание».

Глава Совета Федерации назвала символичным, что освящение собора Казанской иконы Божией матери совпало с днями одного из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрама, который напоминает о сострадании, милосердии и благочестии. Валентина Матвиенко поздравила всех мусульман Татарстана и России с этим древним и значимым праздником.

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казань

1 из 15

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казань

2 из 15

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

3 из 15

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

4 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

5 из 15

Торжественное мероприятие по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

6 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

7 из 15

Торжественное мероприятие по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

8 из 15

Торжественное мероприятие по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

9 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

10 из 15

Торжественное мероприятие по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

11 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю освящения собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

12 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

13 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

14 из 15

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

15 из 15

Спикер СФ добавила, что мирное соседство величественных минаретов мечетей и золотых куполов православных соборов придаёт Казани и другим городам Татарстана особую красоту и создаёт образ места, где хочется жить и куда хочется возвращаться. «Уверена, что освящение этого чудесного собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия и взаимопонимания между народами».

Валентина Матвиенко поблагодарила духовенство, руководство Республики Татарстан, всех благотворителей. «Отдельных слов благодарности заслуживает и деликатная работа архитекторов, художников, строителей, сумевших в мельчайших деталях сохранить образ исторического храма. Сегодня собор вновь становится значимой архитектурной доминантой Казани».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан участвовавший в торжественной церемонии освящения храма, отметил, что столица Татарстана и наше Отечество вновь приобрели одну из главных духовных святынь. «Воссоздание знаменитого православного собора наравне с возрождением мусульманских святынь древнего города стало для татарстанцев долгом памяти и чести».

Первый президент Республики Татарстан, государственный советник РТ, председатель Попечительского совета фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев назвал освещение собора итогом работы нескольких лет и политики, проводимой государством. «Любые решения в Республике принимаются с учетом интересов конфессий. Это всех нас объединяет. Причем не на словах, а в душах людей».

Председатель Совета Федерации также возложила цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

MIL OSI