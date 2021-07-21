В. Кравченко: Для поступательного развития особых экономических зон в регионах важны инвестиции и бюджетная поддержка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное обсуждению вопросов развития особых экономических зон технико-внедренческого типа.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел совещание «О мерах по обеспечению инвестиционной привлекательности особых экономических зон технико-внедренческого типа».

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Как подчеркнул сенатор, при обсуждении серьезных вопросов развития особых экономических зон технико-внедренческого типа особый акцент делается на вопросах инвестиционного развития IT-сферы регионов, а также на создание условий для подъема экономики субъектов.

Сегодня особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) являются самыми перспективными из всех типов ОЭЗ и выступают как элементы инновационной инфраструктуры

«Сегодня особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) являются самыми перспективными из всех типов ОЭЗ и выступают как элементы инновационной инфраструктуры», — отметил Владимир Кравченко.

Сенатор проинформировал, что Комитет СФ по экономической политике принимает самое активное участие в создании правового фундамента в этой сфере. Он напомнил, что в декабре 2017 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Благодаря этому, были продлены налоговые преференции для части резидентов, но только 40 процентов – тех, которые работают в IT-сфере», — уточнил он.

«В феврале 2018 года нами был внесен в Государственную Думу законопроект, принятие которого сохранило бы гарантии инвестиционного предпринимательства по налогам и сборам для организаций — резидентов, осуществляющих технико-внедренческую деятельность в ОЭЗ. Но с учётом изменений правовой ситуации текст законопроекта доработан, обновлены пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование», – напомнил парламентарий.

«Принимая во внимание актуальность означенной проблемы, а также поддержку Министерства экономического развития России и руководителей субъектов, в частности, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, члены Комитета продолжают начатую работу по реализации права законодательной инициативы в этой сфере», — сообщил Владимир Кравченко.

Сенатор считает, что в настоящее время требуют срочного обсуждения вопросы о сохранении гарантий для резидентов ОЭЗ от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

«Компании — резиденты этих зон обладают уникальным потенциалом и возможностями. Это необходимо развивать, внедрять, сохранять», — заявил парламентарий.

При этом он указал, что все это требует инвестиций и бюджетной поддержки. «Совместными усилиями за последние несколько лет многое сделано для поступательного развития особых экономических зон в регионах. Надеюсь, эта тенденция сохранится», — подчеркнул Владимир Кравченко.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Владимир Кравченко

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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В ходе совещания были рассмотрены главные вопросы для резидентов такой наукоемкой сферы, как ОЭЗ технико-внедренческого типа, — это развитие цифровой экономики, создание высокотехнологичных секторов национальной экономики, повышение конкурентоспособности субъектов, поддержка развития промышленности, формирование условий для профессиональной востребованности молодых ученых и специалистов, а также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, органов исполнительной власти Республики Татарстан, Московской и Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Российской Федерации, управляющих компаний, эксперты.

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