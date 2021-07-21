Source: Russia Federal Space

#ЦПК#МАКС#МАКС-202121.07.2021 09:15

Встреча с космонавтом на МАКСе? Это реально!

В рамках проведения МАКС-2021 Центр подготовки космонавтов при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» проведет серию встреч с космонавтами отряда Роскосмоса. Ежедневно в период с 21 по 25 июля в 11:00 в павильоне «Роскосмос» посетители салона смогут послушать лекции и задать свои вопросы покорителям космоса.

21 июля начнет серию диалогов с гостями площадки космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, ровно три месяца назад вернувшийся из своей первой космической экспедиции на МКС. Подготовка его экипажа к полету проходила в условиях пандемии, нововведений и тотальных ограничений. Сергей расскажет, как, находясь в изменившихся реалиях жизни, продолжать тренировки и готовиться к важной международной миссии.

В четверг, 22 июля, о своем пути в профессию посетителям Авиасалона расскажет космонавт Сергей Ревин, частый и желанный гость молодежных площадок: школ, вузов, детских лагерей.

В пятницу, 23 июля, на вопросы гостей ответит Николай Чуб — космонавт-испытатель, участник первого в истории отечественной космонавтики открытого набора в отряд космонавтов 2012 года. У Николая свой уникальный путь прихода в отряд. О том, как стать космонавтом, не будучи при этом военным летчиком или сотрудником ракетно-космической отрасли, об особенностях подготовки и новых навыках — в рассказе Николая Чуба.

В субботу, 24 июля, состоится встреча с космонавтом Александром Скворцовым. Александр Александрович совершил три космических полета в составе международных экипажей, дважды выходил в открытый космос. В последнем полете Александр Скворцов встречал на станции необычного коллегу — антропоморфного робота Skybot F-850.

25 июля на вопросы гостей Авиасалона ответит Александр Мисуркин, который готовится в ближайшие месяцы снова отправиться на орбиту. Тема его выступления «Правила космоса — правила успеха».

В дни проведения авиасалона приглашаем гостей посетить объединенную экспозицию Госкорпорации «Роскосмос» и стенд Центра подготовки космонавтов, где посетителей ждут интерактивные космические испытания: возможность вывести корабль на орбиту, вручную приблизиться к МКС и даже осуществить ручной спуск в атмосфере на мобильном тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС».

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