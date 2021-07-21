Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Максим Харламов21.07.2021 03:30

Вертолетная подготовка космонавтов начнется в 2022 году

Космонавты Роскосмоса приступят к вертолетной подготовке для отработки напланетной деятельности в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.

«Программа летной подготовки на вертолете нами разработана. Думаю, мы приступим к ее реализации в следующем году по завершению эксперимента «Созвездие», — отметил Харламов, пояснив, что сейчас идет отработка технологии на уровне научно-исследовательской работы.

По словам начальника ЦПК, вертолетная подготовка космонавтов использовалась приблизительно 40 лет назад. «Сейчас возникла необходимость вернуться к вертолету как средству подготовки для отработки посадки космонавта на лунную поверхность», — добавил он.

Сейчас в общекосмическую подготовку космонавтов входят тренировки на центрифуге, в сурдокамере, двухсуточное выживание в лесисто-болотистой местности зимой, полеты с кратковременным созданием невесомости, прыжки с парашютом и другие.

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