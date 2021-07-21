А. Майоров: Выделенные регионам средства на реконструкцию дамб и укрепление берегов позволит предотвратить экологический ущерб

Source: Russia – Council of the Federation

Правительство РФ планирует выделить Росводресурсам в 2021 г. из резервного фонда дополнительные бюджетные ассигнования.

Сенаторами одобрены проекты распоряжений Правительства РФ, предусматривающие выделение Росводресурсам в 2021 году из резервного фонда дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод и предотвращения ущерба. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Глава Комитета СФ напомнил, что Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством заместителя Председателя СФ Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области были рассмотрены проекты указанных распоряжений Правительства РФ.

По словам Алексея Майорова, выделенные средства будут направлены на строительство объектов реконструкции левобережной дамбы на реки Томь Кемеровской области, берегоукрепительные работы на реки Уруп Карачаево-Черкесской Республики, комплекса мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на реке Северная, берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища г. Вольска. Общий объем выделенных средств составил 424 488,7 тыс. рублей.

Это большая финансовая поддержка регионам, выполнение этих мероприятий защитит население от негативного воздействия вод и позволит предотвратить экологический вред окружающей среде

«Это большая финансовая поддержка регионам, выполнение этих мероприятий защитит население от негативного воздействия вод и позволит предотвратить экологический вред окружающей среде», — подчеркнул Алексей Майоров.

«Например, выделение в 2021 году дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в объеме 20 000 тысяч рублей бюджету Вологодской области на строительство объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина», позволит защитить от негативного воздействия вод население численностью 1 960 человек, а размер предотвращенного ущерба составит более 408 миллионов рублей. Протяженность сооружения инженерной защиты 2 705 метров», — отметил глава Комитета СФ.

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