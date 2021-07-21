Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел встречи с представителями научного сообщества.

На днях состоялись рабочие встречи председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия с директором «ВНИИ Экология» Даниилом Путятиным и ректором Открытого Экологического Университета МГУ, ведущим специалистом по токсикологии окружающей среды Валерием Петросяном.

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Основной акцент был сделан на необходимости активной совместной работы законодателей и экспертного научного сообщества по развитию экологической культуры и экологического просвещения.

В ходе беседы с Валерием Петросяном был затронут важный вопрос внедрения раздельного сбора мусора на территории Российской Федерации.

Алексей Майоров отметил, что сейчас действует двухконтейнерная система, подразумевающая деление потока на «сухие» и «смешанные» отходы. На существующем этапе реформы нет внимания к раздельному сбору органических отходов. Так, пищевые и растительные фракции необходимо собирать отдельно от других отходов, поскольку это напрямую влияет на качество и количество сырья, вовлекаемого во вторичный оборот. Если создать систему раздельного сбора органических отходов, процент выборки «полезного» сырья увеличится до 50–60 проц.

Основой «мусорной реформы» в России является раздельный сбор мусора населением, а активная позиция граждан в этом вопросе – залог успеха реформы в целом

Участники встречи обратили внимание на необходимость принятия мер по стимулированию граждан к раздельному сбору. Речь идет о строительстве домов без мусоропроводов, установке кухонных измельчителей пищевых отходов, развитию фудшеринга, снижению платы для граждан при раздельном сборе либо организация пунктов приема залоговой тары в супермаркетах, а также приобретение сертифицированных и стандартизированных по объему мусорных пакетов от регионального оператора. При этом перерабатываемые отходы должны собираться раздельно и освобождаться от платежей.

«Основой «мусорной реформы» в России является раздельный сбор мусора населением, а активная позиция граждан в этом вопросе – залог успеха реформы в целом», — подчеркнул председатель Комитета СФ.

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