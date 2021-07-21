А. Клишас прокомментировал решение по делу о проверке конституционности статьи закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Source: Russia – Council of the Federation

Конституционный Суд РФ огласил решение 20 июля 2021 г. по делу адвоката Р. Идиятдинова.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал решение Конституционного Суда Российской Федерации по делу Рамиля Идиятдинова.

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Реализация адвокатом права встречаться со своим подзащитным не означает посещение им следственного изолятора без соблюдения соответствующих режимных требований

«Наши доводы, изложенные в отзыве и озвученные на заседании 29 июня, полностью совпадают с позицией Конституционного Суда по этому делу. Реализация адвокатом права встречаться со своим подзащитным не означает посещение им следственного изолятора без соблюдения соответствующих режимных требований, которые призваны обеспечивать безопасность всех лиц, находящихся на территории учреждений уголовно-исполнительной системы», – отметил Андрей Клишас.

Как пояснил глава Комитета СФ, с одной стороны, законом гарантируется право защитника на свидание с его подзащитным, находящимся в СИЗО, с другой — устанавливаются правила доступа, специфичные для места изоляции подзащитного. «Вопреки позиции полномочного представителя Правительства в Конституционном Суде, суд указал на то, что закон об адвокатской деятельности не устанавливает неприкосновенность адвоката, хотя и дает право адвокату беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, без ограничения числа свиданий и их продолжительности», – заявил сенатор.

Оспариваемая норма признана соответствующей Конституции с учетом выявленного конституционно-правового смысла. Адвокат не может отказаться от прохождения досмотра в учреждении уголовно-исполнительной системы, поэтому в целях защиты его прав в данном случае должна быть предусмотрена возможность письменной фиксации оснований, хода и результата досмотра. Оформление досмотра и его видеофиксация могут предоставляться по требованию адвоката и должны сохраняться как минимум в течение срока на обжалование законности досмотра.

«На заседании суда представители заявителя и Федеральной палаты адвокатов предлагали изменить предмет рассмотрения, сделав этим предметом «адвокатскую неприкосновенность». Как указал Конституционный Суд, суды общей юрисдикции не рассматривали данный вопрос, в связи с чем, это не может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда», – заключил Андрей Клишас.

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