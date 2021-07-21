А. Артамонов: Разрабатываются дополнительные финансовые инструменты поддержки цветоводов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы при Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам по вопросам развития отрасли цветоводства в РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел заседание рабочей группы по вопросам развития отрасли цветоводства.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области статс-секретарь – заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин, представители Счетной палаты РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, представители отрасли.

Однако осталось еще много важных для отрасли вопросов, требующих решения. Среди них — вопросы налогообложения, таможенно-тарифной политики, борьбы с нелегальным импортом цветочной продукции на территорию Российской Федерации

По словам Анатолия Артамонова, на сегодняшний день многие проблемы, связанные, в том числе, с использованием «серых» схем поставок цветов из‑за рубежа, сняты. «Однако осталось еще много важных для отрасли вопросов, требующих решения. Среди них — вопросы налогообложения, таможенно-тарифной политики, борьбы с нелегальным импортом цветочной продукции на территорию Российской Федерации, а также финансовое обеспечение реализации мер государственной поддержки отечественных производителей цветочной продукции».

Алексей Майоров отметил, что Минфином РФ разработана хорошая «дорожная карта» по развитию отечественного цветоводства. «Она исчерпывающая, мы по ней уже работаем. Самый главный момент в этой «дорожной карте» – обеспечение мер поддержки отечественным цветоводам», — сказал сенатор. Он обратил внимание, что единственным «узким местом» документа является введение акцизов на импортную продукции. Этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, считает парламентарий.

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Состоялось заинтересованное обсуждение проблем отрасли. Были подняты вопросы сохранения рентабельности работы цветоводов, длительных периодов окупаемости проектов, закредитованности, необходимости разработки механизмов перекредитования предприятий малого и среднего бизнеса с «тяжелых» займов на субсидированные кредиты. Подчеркнута также важность обеспечить льготное кредитование для реализации инвестиционных проектов на техническую и технологическую модернизацию действующих и строительство новых тепличных комплексов, предназначенных для выращивания цветов.

Совместная работа по решению этих вопросов будет продолжена сенаторами в тесном взаимодействии с Минфином, Минсельхозом, всеми заинтересованными ведомствами и представителями отрасли цветоводства, сказал Анатолий Артамонов.

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