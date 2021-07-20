Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МАКС#МАКС-2021#ИСРД#НИИМаш#КБХА#ОКБ Факел#Протон-ПМ20.07.2021 01:24

Энергомаш представит ракетные двигатели на МАКС-2021

Для демонстрации достижений современного ракетного двигателестроения и перспективных направлений деятельности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, организована экспозиция предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), объединившей ведущие российские предприятия.

Участники и гости выставки смогут ознакомиться с двигателями разработки и производства НПО Энергомаш: самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171, на базе которого создается двигатель РД-171МВ для использования в новой ракеты «Союз-5»; маршевым двигателем РД-191 для семейства российских носителей «Ангара» (освоение производства двигателя РД-191 в настоящее время ведется в Протон-ПМ).

В экспозиции также будут представлены модели двигателя РД-180, разработанного для семейства американских ракет «Атлас» (с 2000 года выполнено 93 подряд успешных пусков) и РД-181, разработанного для американской усовершенствованной ракеты «Антарес» (выполнено 9 подряд успешных пусков). На площадке ИСРД будет располагаться широкая линейка двигателей малой тяги производства НИИМаш, используемых для ориентации и стабилизации космических аппаратов, а также для причаливания и ориентации комбинированной двигательной установки пилотируемого транспортного корабля «Орёл».

КБХА представит вниманию посетителей МАКС-2021 кислородно-водородный маршевый двигатель для использования в разгонном блоке ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с возможностью многократного включения во время полета. На стенде интегрированной структуры ракетного двигателестроения будут также представлены лучшие изделия КБхиммаш имени А.М. Исаева и ОКБ «Факел», в том числе стационарные плазменные двигатели и термокаталитические двигатели наземного и космического применения.

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