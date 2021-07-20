Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Максим Харламов20.07.2021 22:15

ЦПК намерен предложить открыть новый набор в отряд космонавтов в 2022 году

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина планирует в середине следующего года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник ЦПК Максим Харламов.

«В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в Госкорпорацию в середине следующего года», — сказал Харламов в ответ на соответствующий вопрос.

Предыдущий набор в отряд космонавтов стартовал в РФ в 2019 году. В конце января текущего года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек. Общекосмическую подготовку начали проходить Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

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