Т. Гигель: Мы продолжаем мониторинг реализации принимаемых мер по развитию деревянного домостроения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметила, что особое внимание уделяется региональным программам развития индивидуального жилищного строительства.

Профильный Комитет Совета Федерации продолжает проводить парламентский контроль над реализацией принимаемых мер в сфере лесного комплекса, в том числе по развитию деревянного домостроения.

Об этом проинформировала член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

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Сенатор напомнила, что во исполнение поручения Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в соответствии с Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» Комитет провел «круглый стол», посвященный теме развития деревянного домостроения в сельской местности. По итогам заседания были даны рекомендации Правительству РФ, федеральным органом исполнительной власти, субъектам РФ. Правительством РФ принята Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года и разрабатывается План ее реализации, определяющие комплекс мер, обеспечивающих увеличение до 13,4 млн. кв. метров к 2030 году объемов промышленного производства домокомплектов и масштабное строительство на сельских территориях индивидуальных жилых домов, объектов социально-культурного назначения в деревянном исполнении. «Достижение поставленной цели обеспечивается путем совершенствования нормативно-технического регулирования, развития ипотечного кредитования и разработки мер государственной поддержки», — пояснила Татьяна Гигель.

Как отметила сенатор, сейчас строительство деревянных домов предусмотрено ведомственным проектом «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, Единым планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. Разрабатывается Государственная программа РФ «Развитие индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации», который предусматривает комплекс мер по обеспечению земельных участков для ИЖС инфраструктурой (инженерной, транспортной и социальной).

Это позволит достичь установленный Стратегией показатель – 20 проц. жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в рамках программ с государственными мерами поддержки, уточнила законодатель

Помимо этого, большая работа проводится Министерством строительства и ЖКХ России по совершенствованию нормативного регулирования для развития деревянного домостроения. По поручению Правительства РФ с 1 июля 2021 г. Минстрой России совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и ДОМ.РФ проводят всероссийский открытый конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных и малоэтажных домов и социально-культурных объектов, по итогам которого проекты победителей будут размещены в открытом доступе.

По словам Татьяны Гигель, Минпромторг России обеспечивает механизм информирования всех заинтересованных лиц, а также кредитных организаций о производителях деревянных домокомплектов в рамках Государственной информационной системы промышленности, содержащей реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. «Данные в реестре дают преимущества производителям при ведении бизнеса в России, государственных закупках, реализации программ импортозамещения, конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке. В настоящее время в Реестре находятся три производителя деревянных домокомплектов», — прокомментировала парламентарий.

Сенатор обратила внимание, что в сети Интернет в ГИСП также функционирует каталог промышленной продукции. Это позволяет предприятию изготовителю разместить информацию в открытом доступе о производимой продукции, а также получить сертификаты продукции российского происхождения, предусмотренные законодательством страны и предложить альтернативу зарубежной продукции при закупках для государственных и муниципальных нужд. С помощью каталога всем заинтересованным в покупке деревянного домокомплекта возможно найти соответствующего производителя.

Особое внимание уделяется региональным программам развития индивидуального жилищного строительства. По информации, поступающей из субъектов РФ, в лесных регионах действуют программы развития, включающие меры поддержки деревянного домостроения

Татьяна Гигель отметила, что особое внимание уделяется региональным программам развития индивидуального жилищного строительства. По информации, поступающей из субъектов РФ, в лесных регионах действуют программы развития, включающие меры поддержки деревянного домостроения. Вместе с тем, сообщила сенатор, предлагается разработать комплекс мер поддержки индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций на федеральном уровне, предусмотрев софинансирования из федерального бюджета строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, так как большая часть затрат при строительстве индивидуального жилья приходится именно на эту инфраструктуру.

«Наш Комитет держит все перечисленные вопросы на парламентском контроле, обеспечивает мониторинг реализации принимаемых мер в рамках парламентских мероприятий, в том числе в ходе работы над проектом Плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», — подчеркнула законодатель.

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