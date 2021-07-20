Т. Гигель: Закон «О семеноводстве» должен учитывать замечания и предложения регионов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила с представителями министерства сельского хозяйства Республики Алтай предложения по изменению положений проекта федерального закона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион провела встречу с первым заместителем министра сельского хозяйства Республики Владиславом Тахановым.

Встреча была посвящена обсуждению поправок, вносимых в федеральный закон «О семеноводстве».

По словам Владислава Тиханова, ведомство в целом поддерживает обсуждаемый законопроект в части его направленности на дальнейшее развитие отечественного семеноводства и рынка семян, повышение качества семян и роста их конкурентоспособности, а также создание федеральной государственной системы в области семеноводства.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион провела встречу с первым заместителем министра сельского хозяйства Республики Владиславом Тахановым

«Сотрудники министерства выразили уверенность, что такой подход позволит обеспечить прозрачность на рынке семян. В том числе даст возможность оперативно получать информацию о наличии семян с заданными характеристиками», — сказала Татьяна Гигель.

При этом она отметила наличие оправданных опасений со стороны представителей ведомства, связанных с тем, что планируемое увеличение количества различных исследований, новых разрешительных требований и процедур на селекционные достижения может привести к существенному увеличению конечной стоимости при производстве семян. «А это, в свою очередь, отрицательно скажется на возделывании низкомаржированных сельскохозяйственных культур, в том числе кормового направления».

В регионе на первый план выходит не производство элитных дорогостоящих семян, а репродуктивных семян для получения грубых и сочных кормов, которые идут в больших объемах на корм скоту в мясном и молочном животноводстве

Исходя из исторически сложившейся системы ведения сельхозтоваропроизводства в Республике Алтай, считает сенатор, в регионе на первый план выходит не производство элитных дорогостоящих семян, а репродуктивных семян для получения грубых и сочных кормов, которые идут в больших объемах на корм скоту в мясном и молочном животноводстве. «Многие регионы, понимая важность обеспечения себя собственным семенным материалом, в настоящее время прикладывает немало усилий, чтобы наладить на местах производство семенного зерна». По словам парламентария, росту производства семян на местах, кроме того, будет способствовать расширение сети зернохранилищ.

«Также нужно прислушаться к прозвучавшему предложению о необходимости заменить прописанное в законопроекте положение об уничтожении партий семян, не соответствующих сортовым и посевным качествам, требованием их перевода на кормовые или технические цели», — подчеркнула Татьяна Гигель.

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