С. Белоусов: Опыт Алтайского края можно использовать и для развития рыночных механизмов регулирования парниковых выбросов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор высоко оценил решение алтайских властей по созданию банка данных углеродных единиц.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края высоко оценил решение алтайских властей по созданию банка данных углеродных единиц.

Такое поручение было озвучено губернатором субъекта РФ Виктором Томенко ТоменкоВиктор ПетровичГубернатор Алтайского края в ходе заседания в региональном правительстве по вопросам сокращения выбросов парниковых газов.

По словам Сергея Белоусова, Алтайский край — один из тех регионов, где уже много лет реализуется масштабный проект по восстановлению и сохранению существующих лесополос. Успешный накопленный опыт может стать основополагающим для значительной территории нашей страны в части реализации климатических проектов по увеличению поглощения выбросов парниковых газов лесным хозяйством, считает парламентарий.

Сенатор напомнил, что впервые тема получила широкое обсуждение в рамках международной научно-практической конференции в апреле текущего года на базе Алтайского государственного технического университета. «Тогда была наглядно продемонстрирована работа по снижению углеродного следа для организаций и физических лиц путем приобретения углеродных единиц связанных тонн углерода в Алтайских лесах».

Алтайский лесной проект позволяет региону претендовать на статус пилотного по адаптации к глобальным изменениям климата

Сергей Белоусов уверен, что алтайский лесной проект позволяет региону претендовать на статус пилотного по адаптации к глобальным изменениям климата.

По мнению законодателя, высокая заинтересованность региональных властей в реализации глобальной климатической повестки поможет сформировать качественный портфель проектов, в том числе, в области устойчивого ведения сельского хозяйства и в дальнейшем использовать накопленный углеродный потенциал.

«Полученные в результате эксперимента данные о поглощающей способности российских лесов можно будет использовать и для развития в стране рыночных механизмов регулирования парниковых выбросов», — полагает Сергей Белоусов.

MIL OSI