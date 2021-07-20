Source: Russia Federal Space

#ЦПК#УГАТУ#Максим Харламов20.07.2021 23:40

Сплав науки и практики: ЦПК расширяет сотрудничество с техническими вузами

Сегодня, 20 июля 2021 года, состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Уфимским государственным авиационным техническим университетом. В мероприятии участвовали руководители вуза и ЦПК. Документы, в комплект которых вошла дорожная карта организации совместных работ, подписали ректор УГАТУ Сергей Новиков и начальник ЦПК Максим Харламов.

«Теперь у нас есть еще один партнер, с которым можем проводить дополнительные исследования, опытно-конструкторские работы и реализовывать ряд образовательных проектов, − рассказал начальник ЦПК Максим Харламов. — Уфимский государственный авиационный технический университет имеет большой педагогический и научный потенциал, разрабатывает уникальные направления научных исследований, которые нам очень интересны».

Сотрудничество планируется развивать по следующим направлениям:

Подготовка специалистов на базе УГАТУ для ЦПК им. Ю.А. Гагарина с учетом новых профессиональных стандартов специалистов по подготовке космонавтов и для ракетно-космической отрасли;

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов ЦПК им. Ю.А. Гагарина и УГАТУ, формирование совместных образовательных программ;

технологии интегральной фотоники для современных космических аппаратов.

Предполагается, что вуз будет осуществлять целевую подготовку специалистов в интересах ЦПК. В свою очередь сотрудники Центра смогут участвовать в Государственных и экзаменационных комиссиях, в формировании тем курсовых и квалификационных работ, получат право преподавать дисциплины, связанные с подготовкой космонавтов. Для студентов будет организована учебно-производственная практика и стажировка на базе ЦПК.

УГАТУ предоставит сотрудниками ЦПК возможность повысить квалификацию, пройти переподготовку или, к примеру, поступить в аспирантуру. Преподавателей вуза ждут на стажировку в Центр подготовки космонавтов. Запланированы совместные публикации, участие в конференциях, проведение экспериментальных исследований в области технологий интегральной фотоники на борту МКС.

В ЦПК знают, что уфимский вуз славится высоким уровнем преподавания и поддерживает талантливую молодежь. Теперь уже выпускник УГАТУ Руслан Уразбахтин за время учебы дважды выигрывал конкурс на соискание стипендии имени Ю.А. Гагарина за научные исследования в области пилотируемой космонавтики. Руслан был третьекурсником факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций, когда впервые приехал в ЦПК на церемонию награждения. В декабре 2018 года он получил свой первый сертификат на Гагаринскую стипендию, а через год юношу вновь встречали в Звездном городке как победителя конкурса на соискание той же стипендии.

«Мы очень ценим таких ребят и будем очень рады, если в перспективе они станут сотрудниками Центра подготовки космонавтов», − подчеркнул Максим Харламов.

Сотрудничество вузов с предприятиями и учреждениями всегда открывает массу возможностей для обеих сторон. Центр подготовки космонавтов взаимодействует с разными учебными заведениями и стремится расширять связи.

«В Московском авиационном институте в прошлом году для наших сотрудников впервые организовали специальный курс переподготовки, его прошли 50 специалистов ЦПК и стали первыми „дипломированными“ специалистами по подготовке космонавтов. По окончании спецкурса им выдали соответствующие „корочки“, − рассказал начальник научного управления ЦПК, доктор технических наук Андрей Курицын.− В перспективе рассматривается не только переподготовка, но и получение высшего образования по специальностям, связанным с подготовкой космонавтов. Этот проект может быть реализован на уровне магистратуры МАИ».

Сотрудничество с профильными высшими учебными заведениями — важное направление в деятельности ЦПК. Символично, что новые проекты запускаются в Год науки, объявленный Президентом РФ.

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