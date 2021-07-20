Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#Космодромы#Восточный20.07.2021 10:50

Специалисты ЦЭНКИ очистили район падения в Якутии

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили работы по поиску и вывозу фрагментов головных обтекателей после всех пяти запусков космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный из района падения, расположенного в Алданском улусе Республики Саха.

Всего в Якутской тайге обнаружено и вывезено 22 фрагмента. Работы проводились совместной группой ЦЭНКИ и Службы спасения Республики Саха. Специалисты отделения районов падения Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) полностью очистили местность в районе.

Все работы выполнены с обязательным снятием экологических проб на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов. Экспресс-тесты не выявили загрязнения окружающей среды. Все экологические мероприятия выполнялись под контролем и с участием представителей Министерства экологии Якутии.

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