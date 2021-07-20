Совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Ещё раз добрый день, уважаемые коллеги!

У Юрия Борисовича [Слюсаря] день рождения, мы вас поздравляем – ещё один праздник.

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Мы только что с вами приняли участие в открытии 15-го Международного авиакосмического салона, осмотрели представленные экспонаты, новинки российского авиапрома и пообщались с разработчиками, производителями. Собственно говоря, и в совещании у нас сегодня тоже отчасти коллеги принимают участие, которые непосредственно работают в отрасли.

Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, рассмотрим комплексный план развития отрасли до 2030 года.

Речь пойдёт о том, как в ближайшее десятилетие будет сформированы спрос на авиатехнику, будут расти производственные возможности наших предприятий, посмотрим, как работает соответствующая часть государственного заказа на этот счёт.

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Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объёмов пассажирских и грузоперевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ [конструкторских бюро], где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции, и ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиатехники, прежде всего это современные лайнеры, – мы их сегодня видели, – МС-21 среднемагистральный, «Сухой Суперджет-100», Ил-114 и Л-410, лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал», а также вертолёты Ка-62, Ми-38, «Ансат».

И сегодня прошу рассказать, как идёт сертификация этих машин, когда начнутся их поставки, как обстоят дела с серийным производством и созданием системы послепродажного обслуживания.

Вновь хотел бы повторить, важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Для этого в мае прошлого года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержке отрасли. Они направлены на стимулирование спроса на отечественные воздушные суда, и в том числе за счёт предоставления государственных гарантий на приобретение 59 самолётов «Сухой Суперджет-100» и субсидий на снижение стоимости обслуживания лётного часа, а также предоставления госгарантий на закупку 66 вертолётов отечественного производства для санитарной авиации.

Давайте сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько самолётов и вертолётов уже приобретено с использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, нерешённые, может быть, ещё вопросы.

Кроме того, на майском совещании Правительству было поручено разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. Хотел бы сегодня услышать, в какой стадии находится разработка этой программы.

И повторю, нужно чётко определить перспективные планы производителей по выпуску авиационной техники минимум до 2030 года, а также их ответственность по своим обязательствам в части сроков поставки, цен, качества и уровня исправности такой техники. Эти планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием из различных источников. Это тоже одна из наших основных тем сегодня.

Необходимо также выработать предложения по поддержке продаж отечественных воздушных судов и их последующего обслуживания. Всё это позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний.

И конечно, важно поддерживать эксплуатационную надёжность и исправность парка выпускаемых самолётов, в том числе соблюдать установленные сроки поставок двигателей и запасных частей.

Мы неоднократно говорили о необходимости проведения соответствующей работы, и прошу также доложить, каких результатов удалось достичь на этом важном направлении.

Давайте перейдём к обсуждению вопросов.

MIL OSI