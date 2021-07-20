Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета

Source: Russia Ministry of Sport

Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Это решение было принято во вторник на 138-й сессии МОК. Впервые о намерении самбо стать олимпийским видом спорта было объявлено в 2009 году. В ноябре 2018 года Международная федерация самбо получила временное признание МОК.

«Искренне рад, что самбо официально признан олимпийским видом спорта. Это действительно историческое событие для мирового спортивного сообщества и, конечно, для России особенно, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Это наш национальный вид спорта, который культивируется практически во всех регионах страны. Сотни тысяч человек занимаются самбо на профессиональном и любительском уровне, развиваются такие значимые проекты, как «Самбо – в школу» и «Самбо – в вузы», ежегодно проводится Всероссийский день самбо. Признание самбо – это, прежде всего, результат огромной работы и усилий со стороны Международной, Европейской и Всероссийской федераций самбо. Хочу поздравить с этим достижением президента Международной федерации самбо Василия Борисовича Шестакова, президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Владимировича Елисеева, всех спортсменов, тренеров, специалистов, сотрудников национальных и континентальных федераций. Уверен, что признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта, популяризации его среди подрастающего поколения и, конечно, успешному выступлению наших спортсменов на международной арене, в том числе на Олимпийских играх».

С 2003 года самбо официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России по решению Госкомспорта.

В настоящее время в нашей стране самбо занимается 300 000 человек. Этот вид спорта является базовым для Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Калининградской, Волгоградской областей, Краснодарского края.

В Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год включено 135 официальных спортивных всероссийских соревнований по самбо, в том числе среди детей, студенческой молодёжи, лиц средних и старших возрастных групп.

Кроме того, в ЕКП входят физкультурные мероприятия, программой которых предусмотрены соревнования по самбо, в их числе Всероссийский фестиваль боевых искусств, Всероссийские юношеские Игры боевых искусств и Юношеские Игры боевых искусств стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Соревнования по самбо включены во Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» как дополнительный вид программ соревнований.

Наиболее популярным и массовым мероприятием по самбо в регионах страны является Всероссийский день самбо.

На международной арене российские спортсмены занимают лидирующие позиции. В 2019 году на Чемпионате мира наши самбисты стали обладателями 20 золотых, одной серебряной и четырёх бронзовых наград. С мирового первенства 2020 года российская сборная вернулась с 17 золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. В 2021 году турнир был отменён из-за пандемии.

Вместе с самбо на 138-й сессии МОК полноценное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксёрских организаций и Всемирная федерация лакросса.

Пресс-служба Минспорта России

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