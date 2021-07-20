Посещение Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Source: President of Russia – Kremlin

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран. Авиасалон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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Выступление на церемонии открытия МАКС-2021

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Дамы и господа!

Приветствую вас на открытии юбилейного, 15-го Международного авиационно-космического салона.

За прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Здесь идут оживлённые дискуссии о будущем мирового авиастроения. Традиционно предлагается увлекательная лётная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.

Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности – непосредственно или дистанционно – на его площадках работает свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира.

Особо отмечу, что в качестве страны-партнёра России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение.

Наши предприятия уже реализуют ряд перспективных проектов. Так, в Казахстане собираются вертолёты семейства Ми. По линии Роскосмоса продвигается совместный проект «Байтерек». Его цель – создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома Байконур с помощью экологически чистой ракеты-носителя.

Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых учёные, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов.

То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику.

Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет». В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За этим самолётом последуют региональный Ил-114–300, лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал», а также новые вертолёты, которых давно ждут.

Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли.

Нам есть, что предложить нашим партнёрам и в области фундаментальных исследований и разработок. В Год науки и технологий напомню, что российские научные организации достигли успехов в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКСа. Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким уровнем шума – мы активно работаем над его разработкой.

МАКС устремлён в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены на авиасалоне.

И конечно, мы стремимся активно привлекать в авиакосмическую отрасль молодых перспективных профессионалов. В этой связи отмечу проведение на полях авиасалона одного из этапов Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Его цель – создание системы опережающей подготовки и переподготовки специалистов для авиапрома и радиоэлектронной отрасли, которые будут во многом определять завтрашний день российской авиации.

Уважаемые друзья!

Подлинных лидеров во все времена отличает способность воспринимать вызовы как новые возможности. Важно, что организаторы юбилейного авиасалона смогли совместить прямое общение и работу на стационарных стендах с видеомостами и виртуальными экспозициями. Всё это открывает новые перспективы для презентации достижений в авиации и авиастроении, для новых контактов и интересных дискуссий.

Хочу поблагодарить организаторов и участников форума за масштабную работу. Впереди несколько дней насыщенной деловой программы, научных симпозиумов, демонстрации новинок, выступлений лучших пилотажных групп.

В конце, разумеется, хочу пожелать всем нам успехов, но не могу не сказать ещё об одном. Так в этом году совпало, что и авиационный праздник – салон МАКС, и ещё один праздник, – сейчас скажу об этом, – отмечаются практически по всей нашей стране. Имею в виду тот праздник, который отмечает значительное число граждан России – мусульман. Сегодня у них один из главных религиозных праздников – Курбан-байрам.

Хочу отметить, что примерно 15–20 процентов мусульман работает в авиации и в авиационной промышленности. В субъектах Российской Федерации с преимущественным проживанием мусульманского населения функционируют наши крупнейшие и ведущие компании, работающие в области двигателестроения и авиастроения. Среди пилотов, среди авиаторов тоже много людей, которые отмечают сегодня двойной праздник.

Пользуясь случаем, хочу всех их поздравить с этим.

И, конечно, ещё раз пожелать успехов авиасалону, успехов МАКСу, всем вам – приятного и полезного времяпрепровождения и хорошей совместной работы.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI