Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#наука20.07.2021 09:20

Подготовка «Науки» — идет четвёртый стартовый день

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:25 по московскому времени. Позади — три стартовых дня на площадке № 200.

В рамках четвертого стартового дня специалисты предприятий российской ракетно-космической промышленности выполняют подстыковкe наполнительных и дренажных соединений к горловинам ракеты-носителя и выполняют проверки герметичности магистралей. Во второй половине дня — приведение агрегатов и систем стартового комплекса в исходное положение по окончании всех запланированных операций.

Утром 21 июля совместный расчет дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнет работы по программе пускового дня. В 10:00 мск среды состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и модулем «Наука» в течение четырех стартовых дней. Члены комиссии оценят готовность изделия к заправке компонентами топлива и пуску в запланированное время.

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