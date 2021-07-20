Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МАКС#МАКС-202120.07.2021 12:00

Обращение экипажа МКС к открытию МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал свою работу в подмосковном Жуковском. В этом году салон продлится с 20 по 25 июля и для широкой публики будет открыт уже с 21 числа.

Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеообращение по случаю открытия салона.

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Госкорпорация «Роскосмос» в этом году разработала систему виртуальной реальности «Одиссей», которая позволит испытать на себе выход в открытый космос. Кроме того, тренажер пилотируемого корабля «Союз МС» даст возможность всем желающим собственноручно вывести аппарат на орбиту, сблизиться с МКС, а также совершить спуск в атмосферу.

Посетители МАКС-2021 смогут ознакомиться с макетами модуля «Наука», ракет-носителей «Ангара-А5М», «Ангара-А5В», космических аппаратов «Луна-25» и «Луна-27» и других разработок дочерних организаций Роскосмоса.

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