Н. Куликовских провела Слет юных поисковиков Смоленщины

Source: Russia – Council of the Federation

В программе мероприятия, в частности, практические выходы на места боевых действий, уход за воинскими захоронениями.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в качестве руководителя в четвертый раз провела Слет юных бойцов поисковых отрядов. Мероприятие прошло на территории эколого-туристской деревни «Чепчугово» в Вяземском районе Смоленской области при поддержке Российского военно-исторического общества.

«Учитывая, что поисковые отряды принимают в свои ряды юношей и девушек, начиная с четырнадцати лет, мы решили постепенно приближать ребят к реальным полевым условиям, а база в Чепчугово по‑настоящему уникальна. Условия проживания в палаточном лагере максимально приближены к быту поисковиков», — отметила Нина Куликовских.

В программе слета — скалолазание и спортивный туризм, водный туризм на байдарках и наука поиска, музееведение и практические выходы на места боевых действий, работа с солдатскими медальонами, уход за воинскими захоронениям

Сенатор рассказала, что в программе слета — скалолазание и спортивный туризм, водный туризм на байдарках и наука поиска, музееведение и практические выходы на места боевых действий, работа с солдатскими медальонами, уход за воинскими захоронениями, а также мероприятия на развитие творческих способностей, на сплочение коллектива, на выявление лидерских качеств.

Нина Куликовских в качестве руководителя провела Слет юных бойцов поисковых отрядов

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Нина Куликовских в качестве руководителя провела Слет юных бойцов поисковых отрядов

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Слет юных бойцов поисковых отрядов Смоленщины

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Слет юных бойцов поисковых отрядов Смоленщины

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Слет юных бойцов поисковых отрядов Смоленщины

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Слет юных бойцов поисковых отрядов Смоленщины

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Слет юных бойцов поисковых отрядов Смоленщины

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Нина Куликовских в качестве руководителя провела Слет юных бойцов поисковых отрядов

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Нина Куликовских в качестве руководителя провела Слет юных бойцов поисковых отрядов

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Нина Куликовских в качестве руководителя провела Слет юных бойцов поисковых отрядов

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Участники Слета получили удостоверения о прохождение курса «Школа будущего поисковика» с правом участия в учебно-тренировочной Вахты Памяти.

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