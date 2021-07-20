Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный20.07.2021 11:30

Министр строительства и ЖКХ РФ с рабочим визитом посетил Восточный

Сегодня, 20 июля 2021 года, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин с рабочим визитом посетил космодром Восточный. Он осмотрел площадку строительства аэропортового комплекса и оценил ход работ по строительству жилых домов для сотрудников космодрома в г. Циолковском.

В ходе визита глава федерального ведомства посетил стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и заслушал доклады о реализации плана строительства объектов стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

В завершение Ирек Файзуллин провел ряд совещаний о ходе работ по строительству объектов космодрома Восточный с губернатором Амурской области Василием Орловым, представителями Госкорпорации «Роскосмос» и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос), а также строительных компаний.

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