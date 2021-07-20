Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова#МАКС#МАКС-202120.07.2021 16:01

Космические сервисы земного применения

С инновационной разработкой — комплексом отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля — Сервисы» — смогут ознакомиться посетители стенда холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Система разработана РКС и его дочерней компанией «ТЕРРА ТЕХ» по заказу Роскосмоса по программе «Цифровая экономика» и призвана обеспечить клиентов из государственных структур и коммерческих компаний готовыми аналитическими продуктами и отчетами на основе данных космической съемки.

Всего в «Цифровой Земле» пользователю доступны 28 типовых продуктов по семи ключевым направлениям — сельскому и лесному хозяйству, экологии, недропользованию, чрезвычайным ситуациям, строительству и землепользованию.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «При разработке геосервисов „Цифровой Земли“ мы задались целью сделать максимально удобный и понятный продукт, чтобы пользоваться системой можно было без специальной подготовки и опыта работы с космической информацией. И это у нас получилось: все, что нужно сделать потребителю при работе с системой, — указать область интереса, даты и направление мониторинга. Система в значительной степени опирается на алгоритмы искусственного интеллекта и использует технологии нейронных сетей при обработке запросов пользователей. Это позволяет существенно автоматизировать процессы анализа космоснимков и ускорить сроки поставки запрашиваемой информации».

В линейке представленных на МАКС-2021 решений «ТЕРРА ТЕХ» — геоинформационные сервисы для финансового сектора (банков, страховых и инвестиционных компаний) с использованием материалов космической съемки. Это новый нетрадиционный сегмент применения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Специалисты финансовых учреждений используют аналитику на основе ДЗЗ для мониторинга целевого использования заемных средств, залоговых объектов, проблемных активов, формирования тарифных ставок и скоринговых моделей, а также при принятии решений по страховым случаям и оценке инвестиционного потенциала территорий и природных активов.

На выставке желающие могут приобрести космические снимки в онлайн-магазине данных ДЗЗ TerraCloud или получить консультацию эксперта по использованию космосъемки при разрешении судебных споров по земле или имуществу. Запросы такого характера особенно популярны, поэтому в ТЕРРА ТЕХ разработан специальный сервис Докажи.рф, где частные лица и компании могут заказать квалифицированные отчеты на основе спутниковой съемки для использования в качестве доказательной базы суде.

Эти и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС демонстрирует на МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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