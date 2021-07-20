Как не упустить возможность повысить экономический рост в мире после пандемии

Source: IMF – News in Russian

Джеффри Окамото

20 июля 2021 г.

За период с марта 2020 года правительства потратили 16 трлн долларов США на оказание бюджетной поддержки в условиях пандемии, а центральные банки мира в совокупности увеличили балансы на 7,5 трлн долларов США. Дефицит бюджетов находится на самом высоком уровне со времен Второй мировой войны, а центральные банки за прошлый год предоставили больший объем ликвидности, чем за последние 10 лет. Это было абсолютно необходимо — как показывает исследование МВФ, если бы директивные органы не приняли меры, прошлогодняя рецессия, которая стала худшим со времен Великой депрессии экономическим спадом в мирный период, оказалась бы в три раза серьезнее.

Вот откуда мы пришли, но куда мы движемся? В предстоящем году, когда увеличится объем производимых вакцин, будет привито большее число людей и в большем количестве стран постепенно восстановится экономическая активность, директивным органам нужно будет осуществить коренной переход от спасения экономики от краха к повышению ее устойчивости в будущем с помощью реформ, ориентированных на повышение экономического роста.

Нам известно, что некоторые реформы, направленные на стимулирование экономического роста, были если не отменены, то перенесены на более поздние сроки, и возник долгосрочный экономический ущерб. Вследствие пандемии COVID-19 объем производства в мире сократился на 22 трлн долларов США относительно объемов, ожидаемых МВФ в январе 2020 года. Столько же энергии, сколько сейчас тратится на вакцинацию и планы в отношении расходов на восстановление экономики, необходимо вложить в меры по обеспечению экономического роста, чтобы компенсировать сокращение объема выпуска.



Расширенные механизмы реструктуризации долга должны помочь оперативно оздоровить нежизнеспособные фирмы и направить инвестиции в новые идеи и компании. Более решительные активные меры политики на рынке труда, включая мониторинг и содействие в поиске работы, а также профессиональную переподготовку, должны помочь работникам в переходе на более перспективные рабочие места в динамично развивающихся секторах экономики. Совершенствование основ антимонопольной политики, которое сейчас широко обсуждается в Европе и США, и снижение барьеров для выхода на рынок в закосневших секторах должны обеспечить отсутствие преференций в отношении компаний, которые привлекали разработчиков экономической политики прошлого.

Навстречу светлому будущему

Использование текущего момента для проведения некоторых из этих трудных реформ означает, что продолжающееся денежно-кредитное и бюджетное стимулирование станет трамплином в светлое и более устойчивое будущее, а не просто поддержкой ослабевшей экономики периода до COVID-19. Если не упустить эту возможность, то можно обеспечить годы прочного экономического роста после пандемии COVID-19 и повышение уровня жизни. По оценкам МВФ, комплексные реформы, направленные на повышение экономического роста на товарном рынке, рынке труда и финансовых рынках в следующие десять лет могут способствовать повышению годового роста ВВП на душу населения более чем на один процентный пункт в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Эти страны смогут вдвое увеличить скорость сближения со странами с развитой экономикой по уровню жизни по сравнению с периодом до пандемии.

В странах с развитой экономикой благоприятное влияние реформ, направленных на стимулирование экономического роста, будет способствовать погашению долговых обязательств, принятых в целях оказания беспрецедентной поддержки, увеличивая возможности для важных инвестиций и снижая необходимость повышать налоги. Учитывая превышающий прогнозные значения уровень инфляции и отсутствие определенности в отношении сроков ослабления факторов его повышения, стимулирующие экономический рост реформы, которые ориентированы на сторону предложения, обеспечивают страховку от любых устойчивых инфляционных рисков, связанных с давлением со стороны спроса в США и других странах.

В странах с формирующимся рынком, которым удалось сохранить доступ на мировые рынки капитала, реформы могут повысить основные экономические показатели и укрепить доверие инвесторов даже в условиях ужесточения финансовых условий, особенно при устойчивости инфляции в странах с развитой экономикой. В странах с низким доходом, которые исчерпали свои возможности экономической политики, выгоды от реформ, ориентированных на повышение экономического роста, могут быть достаточно значительными, чтобы избежать жесткой бюджетной экономии, что позволит им в краткосрочной перспективе защитить социальные расходы и расходы на здравоохранение, при этом укрепляя их возможности инвестировать в население в долгосрочной перспективе.

Не обязательно делать все одновременно. У большинства стран восстановление от этого кризиса займет годы. Основной задачей нынешнего поколения разработчиков экономической политики является вдохновить следующее поколение на строительство светлого будущего. Им следует ухватиться за эту задачу, проявив смелость, когда в текущем кризисе наступит переломный момент. Объединение реформ по стимулированию роста с расходами на восстановление экономики обеспечит процветание, которое мы обещали своим гражданам, определяя нашу собственную судьбу в мире после пандемии COVID-19.

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Г-н Джеффри У.С. Окамото был назначен первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда 12 марта 2020 года и вступил в должность 19 марта 2020 года.

До поступления на работу в МВФ г-н Окамото был исполняющим обязанности помощника министра финансов по вопросам международных финансов и развития в правительстве США.

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