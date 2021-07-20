Source: Russia Federal Space

#РКС#МАКС#МАКС-2021#Орбитальные группировки#ДЗЗ20.07.2021 13:34

Инновационный спутниковый сканер в режиме онлайн

Посетители стенда холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 смогут наблюдать за реальной циклограммой сеанса спутниковой съемки орбитальной аппаратурой МСУ-ГС. Такую возможность предоставит космическая съемочная аппаратура для перспективных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) разработки и производства компании.

Новый сканер МСУ-ГС полностью соответствует инженерно-технической философии РКС — унифицированная разработка может быть установлена на различные спутниковые платформы. Аппаратурой МСУ-ГС холдинга РКС сегодня оснащены самые современные российские спутники ДЗЗ — известные «геостационары» «Электро-Л» и единственный в мире «полярный» метеоспутник «Арктика-М».

Руководитель сектора системного проектирования и информационного сопровождения многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев: «Летные испытания спутника „Электро-Л“ № 3 с модернизированным МСУ-ГС на борту показали блестящие результаты работы новой системы радиационного охлаждения фотоприемников инфракрасной области спектра. Стабильное охлаждение фотоприемников до температур 80-82К позволяет получать изображения безупречного качества. Теперь эти решения используются при разработке приборов для следующих спутников ДЗЗ».

В марте 2021 года аппаратура такого уровня впервые начала спутниковый мониторинг земной поверхности с высокоэллиптической орбиты благодаря запуску первого гидрометеорологического спутника серии «Арктика-М», изготовленного в НПО им. С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Теперь метеорологи всего мира получают более детализированные прогнозы погоды, а Северный морской путь стал доступен для беспрепятственной проводки судов даже в сумерках и условиях полярной ночи.

Эту и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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