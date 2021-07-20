Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МАКС#МАКС-2021#Дмитрий Рогозин#Сергей Савельев20.07.2021 20:05

Деловая программа Роскосмоса на МАКС-2021

Сегодня, 20 июля 2021 года, «на полях» Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» (г. Жуковский, Московская область) прошли рабочие встречи с участием руководства Госкорпорации «Роскосмос».

Так, генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин встретился с генеральным директором Суданского национального агентства по геодезии и картографии Эламином Ахмедом, в ходе которой, в частности, обсудил вопросы создания системы дистанционного зондирования Земли в интересах Республики Судан, а также возможности российской геоинтеграционной платформы «Геотрон» и перспективы ее применения в интересах социально-экономического развития Республики Судан.

Глава Роскосмоса вместе с Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Б.Б. Атамкуловым обсудили текущий статус и перспективы российско-казахстанского сотрудничества в области космической деятельности. Кроме того, руководитель ракетно-космической отрасли подписал дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Самарской области и Госкорпорацией «Роскосмос», а также принял участие в церемонии подписания трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Главкосмосом, Спутниковой системой «Гонец» (входят в Роскосмос) и Национальной компанией «Қазақстан ҒарышСапары».

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