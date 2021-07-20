Г. Карелова провела организационное совещание по подготовке четвертого Форума социальных инноваций регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября в Москве. Тема Форума: «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела совещание с профильными министерствами по подготовке четвертого Форума социальных инноваций регионов.

Миссия форума – способствовать инновационному развитию регионов, продвижению новых подходов к достижению целей национальных проектов, обеспечивая эффективное взаимодействие государства, профессионального сообщества, некоммерческих организаций, бизнеса и гражданского общества

Открывая заседание, вице-спикер СФ отметила, что форум на регулярной основе проводится с 2015 года и зарекомендовал себя как крупнейшая площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации. Мероприятие приобрело международный статус. «Миссия форума – способствовать инновационному развитию регионов, продвижению новых подходов к достижению целей национальных проектов, обеспечивая эффективное взаимодействие государства, профессионального сообщества, некоммерческих организаций, бизнеса и гражданского общества», – заявила парламентарий.

Смотрите также

Галина Карелова подчеркнула актуальность темы форума: «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия». «В последние два года произошли масштабные события, которые оказали существенное влияние на развитие социальной сферы. Борьба с пандемией и принятые на всенародном голосовании поправки в Конституцию определили новые контуры социального развития страны»,– заявила заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова отметила, что в настоящее время активно ведется работа по формированию программы мероприятий форума. Запланировано большое количество экспертных дискуссий и паблик токов, лекций и других мероприятий, научно-популярные программы для жителей Москвы и гостей столицы. «Традиционно в рамках форума состоится выставка инновационных социальных проектов с участием профильных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», — рассказала парламентарий.

В ходе совещания были рассмотрены ключевые вопросы по участию федеральных министерств в подготовке и проведении форума по направлениям.

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

1 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

2 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

3 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

4 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

5 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

6 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

7 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

8 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

9 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

10 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

11 из 12

Рабочее совещание по подготовке к Форуму социальных инноваций регионов

12 из 12

В работе совещания приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель Министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Яцеленко, статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев, представители федеральных ведомств, а также города Москвы.

MIL OSI