Г. Карелова: Более 20 миллионов детей школьного возраста получат выплату к началу учебного года

Source: Russia – Council of the Federation

Распоряжение о выделении 204 млрд рублей на эти цели подписал Председатель Правительства РФ М. Мишустин.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут выплачивать 16 августа. Ее смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно), отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области «Приём заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех».

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Вице-спикер СФ уточнила, что подать заявление можно не только лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России, но и дистанционно на портале Госуслуг. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта.

Также эта мера поддержки коснется и молодых людей с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

В стране поэтапно выстраивается новая система социальной защиты семей с детьми. Необходимой поддержкой охвачены беременные женщины, дети от рождения до трех лет и от трех до семи лет включительно, а также от 8 до 17 лет, если они воспитываются одинокими или единственными родителями

По мнению заместителя Председателя Совета Федерации, в стране поэтапно выстраивается новая система социальной защиты семей с детьми. Необходимой поддержкой охвачены беременные женщины, дети от рождения до трех лет и от трех до семи лет включительно, а также от 8 до 17 лет, если они воспитываются одинокими или единственными родителями.

Среди мер поддержки семей с детьми, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала. Только в 2021 году уже выдано около 550 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал. С заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала обратились более 650 тысяч человек на общую сумму почти 195 млрд рублей.

«Расширение программы материнского капитала на семьи с одним ребёнком позволило получить поддержку государства и молодым семьям, откладывающим рождение первенца из‑за учёбы или финансовой нестабильности. Маткапитал также предоставил возможность гражданам задуматься и о втором, третьем ребенке», – считает Галина Карелова.

Заместитель Председателя Совета Федерации напомнила и о других адресных мерах поддержки, в том числе для малообеспеченных семьей. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, почти 1,5 млн детей получили в 2021 г. ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, на общую сумму 148,6 млрд рублей. С июля начнутся выплаты пособий родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до семнадцати лет.

«Очень своевременная, востребованная и эффективная мера, направленная на поддержку самых незащищенных. Уже подано примерно 800 тысяч заявлений», – подчеркнула Галина Карелова.

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