Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Гонец#МАКС#МАКС-202120.07.2021 18:33

Главкосмос, Гонец и «Казахстан Гарыш Сапары» будут сотрудничать в различных областях космической деятельности

Главкосмос, Спутниковая система «Гонец» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») и Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (в переводе — «Космический путь Казахстана») во вторник подписали Меморандум о сотрудничестве в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Документом предусматривается сотрудничество трех компаний в различных областях космической деятельности, в том числе в использовании технологий спутниковой связи на базе спутниковой системы «Гонец» на территории Республики Казахстан. Главкосмос выступает в качестве компании-интегратора проекта сотрудничества, обеспечивая «бесшовную» реализацию его этапов с российской стороны.

«Отрадно, что сотрудничество в космической области с Казахстаном — нашим ближайшим соседом и партнером — продолжает активно развиваться. Это позволит не только усилить традиционные связи между двумя странами, но и будет способствовать развитию такого необходимого сегодня высокотехнологичного партнерства, которое обеспечит востребованность ультрасовременных профессий для людей, занятых в сфере космической связи», — отметил по итогам подписания Меморандума генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 150 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — единый оператор Госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания является оператором и эксплуатирующей организацией Многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец». В сегменте космической ретрансляции компания является оператором и эксплуатирующей организацией Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч».

Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляет внедрение конкурентоспособных космических технологий, продукции и услуг в интересах Казахстана, включая проектирование, создание и эксплуатацию конкурентоспособных космических систем и предоставление качественных услуг, востребованных как в целях решения социально-экономических задач Казахстана, так и на мировом рынке.

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