В Москве прошло заседание Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022»

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022». Участники заседания утвердили ряд регламентирующих документов, а также обсудили статус подготовки по различным направлениям.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. В Чемпионате примут участие 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится победитель.

«На таких заседаниях видна профессиональная и конструктивная работа Оргкомитета, Всероссийской федерации волейбола при взаимодействии с Международной федерацией волейбола, – отметил Олег Матыцин, председатель Наблюдательного совета Оргкомитета. – Была непростая ситуация с решением CAS – и тот кворум доверия, который Россия получила, подтверждает, что мы являемся надёжным партнером мирового спортивного сообщества, работаем как единая слаженная команда».

Министр отметил понимание и поддержку команд регионов по подготовке Чемпионата мира в вопросах укрепления инфраструктуры, обеспечения безопасности, продвижения.

«Сегодня на заседании Наблюдательного совета утверждены или приняты в новой редакции несколько документов, данные изменения отражают реалии сегодняшнего дня. Это ещё раз доказывает, что команда работает профессионально и учитывает все комментарии и изменения, которые предлагает FIVB или обусловлены текущими условиями. Мы не видим никаких рисков по выполнению планов подготовки, всё идет в рабочем режиме», – подчеркнул Олег Матыцин.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал участникам заседания о текущей ситуации в преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио.

«Наши сборные уже прибыли в Токио, прошли все необходимые тесты, – сказал Станислав Шевченко. – В этой непростой ситуации придерживаемся всех требований организаторов. Мужская сборная, которая является хозяйкой Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, входит в топ команд, претендующих на олимпийские медали. Надеемся на отличный исход Олимпийских игр в Токио, которые станут для нас своеобразным трамплином к домашнему Чемпионату мира».

Генеральный директор Оргкомитета Роман Станиславов доложил о ходе подготовки турнира в десяти российских городах.

«Продолжаем в позитивном ключе взаимодействовать с FIVB по всем вопросам подготовки, проводим рабочие встречи и координационные совещания, – заявил Роман Станиславов. – Видим поддержку в лице руководства FIVB в отношении подготовки Чемпионата мира в России. Не сомневаемся, что совместная работа с FIVB, ВФВ и всеми задействованными ведомствами позволит организовать мероприятие на самом высоком уровне.

«Радует, что активное участие в работе принимают команды регионов. Команда Оргкомитета только что провела контрольно-инспекционные проверки спортивных объектов, отметив, что города-организаторы заинтересованы в доработке всех ключевых вопросов и вовлечены в процесс подготовки по всем направлениям. Оргкомитет готовит ключевые мероприятия по продвижению Чемпионата мира для болельщиков – за год до старта турнира будет большой спортивно-развлекательный праздник во всех городах-организаторах, уже скоро мы вместе выберем официальный талисман, а 30 сентября на Жеребьёвке узнаем, какие сборные в каких городах начнут своё выступление на Чемпионате мира 2022 года», – сообщил Роман Станиславов.

Пресс-служба Минспорта России

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