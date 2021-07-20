В. Матвиенко обратилась к участницам Форума Шанхайской организации сотрудничества по образованию и снижению бедности среди женщин

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС. Организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила в формате видеообращения на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин. Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС. Организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.

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По словам главы СФ, авторитет ШОС, ее влияние ощутимы во всех сферах. «Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин».

Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его все возрастающую важность в сегодняшнем мире

Валентина Матвиенко отметила, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. «Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его все возрастающую важность в сегодняшнем мире».

Председатель Совета Федерации подчеркнула особую роль Университета ШОС. «Потому что цель его создания — это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование».

«Китайская Народная Республика, ее Председатель Си Цзиньпин вносят весомый вклад в продвижение женской повестки, практическое решение задач как в своей стране, так и на международной арене, — отметила Валентина Матвиенко. — Нельзя не отметить вклад Китая в снижение уровня бедности в мире».

Председатель СФ рассказала о мерах, принятых в России, которые позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. «Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами».

Валентина Матвиенко напомнила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме. «На постоянной основе работает его Совет. Реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС».

К участницам форума также обратились супруга Председателя КНР, Специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин Пэн Лиюань, и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ, супруга Президента Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева, заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён, супруга Президента Исламской Республики Афганистан Рула Гани, вице-президент Исламской Республики Иран Масумех Эбтекар, заместитель Генерального секретаря ООН Пумзиле Мламбо-Нгкука, Генеральный секретарь ШОС Владимир Новров.

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