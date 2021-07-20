Встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Ид мубарак! С праздником [Курбан-байрам]! Поздравляю Вас, всего самого доброго.

И.Алиев: Спасибо большое.

В.Путин: У нас в следующем году большой праздник – 30-летие установления дипломатических отношений.

Я благодарю за то, что Вы согласились приехать. Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас – уверенный рост, восстановление.

Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия, там много направлений сотрудничества.

В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами уже в Баку, они встречаются регулярно, на разных площадках. Это будет смешанная группа по разным направлениям. Имеются в виду и промышленность, и транспорт, и инфраструктура, некоторые другие вопросы.

Мы сотрудничаем сейчас, и всё активнее, в борьбе с коронавирусом. По-моему, 100 тысяч уже поставлено [доз вакцины].

И.Алиев: Больше даже.

В.Путин: И работаем над тем, чтобы развернуть совместное производство на территории Азербайджана.

Разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, [придаёте] значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, – а мы все хотим, – урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить.

Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.

Продолжение следует.

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