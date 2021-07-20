А. Епишин принял участие в Четвертом Евразийском аэрокосмическом конгрессе

Source: Russia – Council of the Federation

Работа Евразийского аэрокосмического конгресса консолидировала усилия власти, бизнеса и науки в решении важнейших задач эффективного управления аэрокосмической индустрией, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в Четвертом Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Это мероприятие открыло деловую программу юбилейного пятнадцатого Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021».

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По мнению Андрея Епишина, Евразийский аэрокосмический конгресс, которому традиционно отводится центральное место в деловой программе «МАКС», прочно утвердился как крупнейший и наиболее значимый отраслевой форум, отражающий единство экономических интересов в авиационно-космической сфере на Евразийском континенте.

Основной темой форума в этом году стали стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли. В обсуждении приняли участие руководители органов государственной власти Российской Федерации, ведущих отраслевых организаций, государственных корпораций, представители профильных зарубежных компаний.

В рамках пленарного заседания к участникам Четвертого Евразийского аэрокосмического конгресса обратился Андрей Епишин. Он огласил приветственный адрес Председателя Совета Федерации и отметил высокую значимость мероприятия как авторитетной площадки для рассмотрения актуальных направлений авиационной и космической деятельности.

Работа Конгресса консолидировала усилия власти, бизнеса и науки в решении важнейших задач эффективного управления аэрокосмической индустрией

«Работа Конгресса консолидировала усилия власти, бизнеса и науки в решении важнейших задач эффективного управления аэрокосмической индустрией. Делегаты форума в ходе пленарного заседания, конференций и круглых столов обсудили трендовые направления развития авиационной и космической отрасли, перспективы международного сотрудничества и кооперации при осуществлении масштабных технологических проектов», — подчеркнул сенатор.

Андрей Епишин принял участие в Четвертом Евразийском аэрокосмическом конгрессе

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Андрей Епишин

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Андрей Епишин принял участие в Четвертом Евразийском аэрокосмическом конгрессе

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В рамках мероприятия Андрей Епишин также принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Авиастроитель года». Сенатор вручил награды в номинациях «Лучший инновационный проект» и «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».

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