Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#МАКС#МАКС-202120.07.2021 16:30

Актуализация плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством Самарской области

На встрече в рамках МАКС-2021 генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердили актуализированный план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Самарской области.

Обновленный план будет способствовать продолжению реализации проектов развития инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области, Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», формированию системы поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности, подготовке и повышению квалификации специалистов для ракетно-космической промышленности, развитию новых эффективных производственных технологий.

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